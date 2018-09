Pogoda w niedzielę nie będzie nas rozpieszczać. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

Jeszcze kilka dni temu w wielu regionach kraju cieszyliśmy się piękną i słoneczną pogodą oraz temperaturami sięgającymi blisko 30 stopni Celsjusza.Wygląda jednak na to, że to już definitywny koniec lata. W weekend w większości kraju pogoda nie będzie nas rozpieszczała. W Zakopanem termometry pokażą zaledwie 10 stopni Celsjusz. Nieco cieplej będzie w Suwałkach - 13 stopni Celsjusza oraz w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu, gdzie słupki rtęci mogą wzrosnąć do 18-19 stopni Celsjusza. Na zachodzie kraju będzie około 14-15 stopni Celsjusza. W wielu częściach kraju będzie padał deszcz. Opadów mogą się spodziewać mieszkańcy Mazowsza, Podlasia, Dolnego Śląska, Wielkopolski oraz Lubelszczyzny.

Ponadto, IMGW ostrzega przed silnymi podmuchami wiatru. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i łódzkiego. W niektórych regionach prędkość wiatru może dochodzić nawet do 100 kilometrów na godzinę. Niewykluczone, że taka pogoda utrzyma się do poniedziałku 24 września.