W poniedziałek popada i mocno powieje. Na północy pojawią się burze

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, lokalnie burze. W strefach opadów deszczu i burz, we wschodniej połowie kraju i na wybrzeżu prognozowana suma opadu do około 10 mm. Lokalnie możliwe opady krupy śnieżnej. W górach opady śniegu, w Karpatach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

Temperatura maksymalna od 11 stopni Celsjusza do 13 stopni Celsjusza, na Podhalu i w kotlinach sudeckich około 9 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny, na południu, południowym wschodzie okresami silny (od 25 km/h do 40 km/h), północno-zachodni. Okresami porywy wiatru do 80 km/h, najsilniejsze na południu kraju i miejscami w pasie centralnym oraz nad zachodnim wybrzeżem.

