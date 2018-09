W nocy nad Polską przeszły nawałnice. 9 osób rannych

Najwięcej pracy strażacy mieli na Śląsku, gdzie interweniowali ponad 800 razy. W Małopolsce oraz Lubelskiem interweniowali po 600 razy. Najwięcej pracy służby miały z powalonymi na drogi i linie kolejowe drzewami. Silny wiatr uszkodził 211 budynków, w tym 119 domów mieszkalnych.

W poniedziałek 24 września w południe dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak poinformował, że rannych zostało pięć osób. Wymienił, że w województwie lubelskim dwa pojazdy najechały na konary drzew, a w województwie łódzkim rannych zostało dwóch ratowników. Z kolei w miejscowości Rabka (małopolskie) konar drzewa uszkodził linię energetyczną, która zraniła 5-letnie dziecko.

W poniedziałek o godzinie 20:00 Kubiak podał na Twitterze, że w wyniku silnego wiatru dostaw prądu pozbawionych było ponad 12 tysięcy odbiorców (w województwie małopolskim – 3 tys., śląskim – 2,3 tys. oraz łódzkim – 2 tysiące).

Pogoda we wtorek

We wtorek w pasie województw wschodnich pojawią się przelotne opady deszczu (do 3 mm). Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Wysoko w Tatrach może spaść śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, północno-zachodni. Okresami w porywach może osiągnąć ponad 60 km/h.