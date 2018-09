W Tatrach zrobiło się biało. Zobaczcie, jak wygląda jesień w górach

Wiadomo, że pogoda w górach rządzi się swoimi prawami, dlatego śnieg we wrześniu w Tatrach raczej nie powinien nikogo dziwić. W ostatni weekend pierwszy śnieg spadł na Kasprowym Wierchu. W poniedziałek zasypało Szpiglasową Przełęcz oraz Dolinę Pięciu Stawów i Halę Gąsienicową.

Jak aktualnie wygląda krajobraz w polskich górach? Możecie to zobaczyć na zdjęciach publikowanych w sieci. Na profilu Tatromaniak na Facebooku pokazano, jak prezentuje się Dolina Pięciu Stawów Polskich.

Z kolei Łukasz Kulon, prowadzący na Facebooku blog „Turysta” udostępnił nagranie ze Szpiglasowej Przełęczy.

Ze względu na zmianę pogody w Tatrach, turyści powinni zachować szczególną ostrożność, o czym przypomina Tatrzański Park Narodowy. Szlaki są mokre i śliskie, pojawiły się oblodzenia. Przygotowując się do wycieczki, należy wziąć pod uwagę, że dzień jest coraz krótszy (zachód słońca ok. 18.40).

TPN informuje, że szlak turystyczny między Świnicą a Zawratem jest zamknięty do odwołania z powodu obrywu skalnego oraz zniszczenia dużego fragmentu szlaku. Z kolei od 1 marca do 30 listopada wszystkie szlaki turystyczne są zamknięte od zmierzchu do świtu. Więcej informacji i zaleceń dla turystów można znaleźć na stronie TPN.