Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Pomorzu do 21 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni. Na wschodzie porywy mogą osiągnąć do 60 km/h.

Czytaj także:

Ostrzeżenia dla Grecji, Włoch i Turcji. Nad Morzem Śródziemnym tworzy się cyklon