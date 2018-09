Tylko na południu oraz na północy pojawią się niewielkie opady deszczu do 5 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, 14 st. C w centrum kraju do 15 st. C na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni.

Niedziela zapowiada się z dużą ilością słońca. Nigdzie nie powinno padać. Od 14 st. C na północnym-wschodzie, 16 st. C w centrum kraju do 18 st. C na Dolnym Śląsku.