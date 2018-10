Alert pogodowy dla dwóch województw. „Zostań w domu”

„Dzisiaj po południu, a także w nocy w województwie zachodniopomorskim może bardzo silnie wiać – w porywach do 110 km/h! IMGW wydał ostrzeżenia 2. stopnia. Zachowajcie ostrożność!” – czytamy w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa opublikowanym na Twitterze. Instytucja wydała także alerty dla województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. „Uwaga! W powiatach nadmorskich wichury do rana 3.10. Nie wychodź z domu, jeśli nie jest to konieczne. Na morzu silny sztorm. Śledz informacje pogodowe” – podaje RCB. „Zostań w domu, jeśli możesz. Na Zat. Gdańskiej i Żuławach lokalne przekroczenia stanów alarmowych” – dodano w innym alercie.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej wydał z kolei ostrzeżenia dla mieszkańców kilku innych regionów. Na terenie Wielkopolski oraz województw lubuskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i opolskiego wprowadzone zostaną ostrzeżenia 1. stopnia przed silnym wiatrem. Część z nich zacznie obowiązywać już we wtorek wieczorem. Komunikaty będą aktualne do 3 października po południu.