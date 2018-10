Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st.C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-zachodni. W porywach na Wybrzeżu może osiągnąć do 50 km/h.

Także sobota zapowiada się z dużą ilością słońca, a termometry na Podkarpaciu wskażą aż 23 st. C. Dopiero w niedzielę na zachodzie i w centrum mogą pojawić się przelotne opady deszcze.