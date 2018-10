Sobota słoneczna i ciepła w całym kraju. Temperatura sięgnie 24 st. C

W nocy z piątku na sobotę na północy kraju zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, gdzieniegdzie na wybrzeżu, Pomorzu i Kujawach możliwe słabe opady deszczu. W Pozostałej części kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 5 stopni C do 10 stopni C, miejscami nad morzem do 11 stopni C, chłodniej na północnym wschodzie i lokalnie w kotlinach górskich: od 2 stopni C do 5 stopni C, na Podlasiu przygruntowe przymrozki do -1 stopnia C. Wiatr słaby i umiarkowany, na terenach podgórskich okresami dość silny, porywisty. W Tatrach halny.

W sobotę bezchmurnie lub zachmurzenie małe, miejscami na zachodzie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 17 stopni C na Suwalszczyźnie, Mazurach i Kaszubach do 23 stopni C na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr umiarkowany i dość silny, na terenach podgórskich w porywach do 65 km/h, z kierunków południowych.

