Na pozostałym obszarze przeważnie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z południa.

W niedzielę zachmurzenie będzie zmienne, a miejscami może spaść przelotny deszcz. Termometry pokażą od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu.