Poniedziałek prawie w całym kraju pogodny. Nadchodzi bardzo ciepły tydzień

Na północnym-wschodzie termometry wskażą 11-12 st. C i to będą najniższe temperatury prognozowane na poniedziałek. W centrum kraju będzie 14-15 st. C, w Krakowie i Rzeszowie będzie najcieplej – tam temperatura wyniesie 17 stopni.

We wtorek przyjdzie ocieplenie. Temperatura wyniesie od 15 do 20 st. C. W środę będzie jeszcze cieplej – od 18 do 23 stopni. W tych najbliższych dniach deszczu nie będzie, wręcz przeciwnie. Z dnia na dzień będzie coraz więcej słońca i coraz więcej nieba bezchmurnego, tak jak w czwartek i w piątek. Wtedy na termometrach zobaczymy nietypowo wysokie temperatury jak na październik. W czwartek będzie od 19 st. C do 24 stopni, a w piątek bardzo podobnie.