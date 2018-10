Piątek bardzo pogodny. Nadchodzi słoneczny i ciepły weekend

Piątek będzie bardzo pogodny, ale zacznie się mglisto we wschodniej Polsce. Mgły rano mogą ograniczać widoczność nawet do stu metrów. Zamglenia mogą utrzymywać się nawet do godziny dziesiątej. Później, tak jak w całym kraju, będzie bardzo pogodnie i ciepło.

W Suwałkach termometry wskażą 18 stopni Celsjusza, 19 st. Celsjusza w Białymstoku, w Trójmieście 21 stopni Celsjusza, w centrum kraju 21-22 stopnie Celsjusza. Najcieplej będzie we Wrocławiu – tam 24 stopnie Celsjusza. Wiatr będzie przyjemny i ciepły, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie wysokie, 1015 hPa na barometrach w Warszawie. W kolejnych dniach pogoda będzie równie dobra z niewielką różnicą temperatury. W sobotę będzie od 19 st. Celsjusza do 24 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku. Podobne temperatury będą w niedzielę, z tym że na Podlasiu termometry wskażą 18 stopni. Tak pogodne dni będą poprzedzać chłodniejsze noce w Polsce wschodnie. Wtedy możemy spodziewać się mgieł i zamgleń.

