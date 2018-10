Pogoda na najbliższe dni: Złota polska jesień nigdzie się nie rusza

W niedzielę rano miejscami pojawią się mgły. Mogą utrzymać się do godziny 9. Będzie ciepło - temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24 na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z południowego wschodu, głównie słabo, ale okresami przybierze na sile. W porywach może rozpędzić się do 60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie spadnie, w południe barometry pokażą 1010 hektopaskali.

Początek tygodnia zapowiada się słonecznie i ciepło. W poniedziałek na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C. na Suwalszczyźnie do 23 st. C. na Dolnym Śląsku. Na ogół powieje słabo i umiarkowanie, okresami wiatr może okazać się silniejszy, z kierunku południowo-wschodniego.

We wtorek na Nizinie Szczecińskiej prognozuje się nieznaczne opady deszczu. W większości kraju będzie jednak pogodnie i słonecznie. Temperatura maksymalna sięgnie od 16 st. C. na Pomorzu do 23 st. C. na Podkarpaciu. Powieje słabo i zmiennie.