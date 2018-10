Poniedziałek w całym kraju słoneczny i bezchmurny. W kolejnych dniach także pogodnie

Nadal ma być nietypowo ciepło jak na drugą połowę października. We Wrocławiu zapowiadamy aż 24 stopnie Celsjusza. W Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Poznaniu, Katowicach i Krakowie będą 23 stopnie. W Warszawie ma być 21 st. C, w Gdańsku 20 st. C, a w Suwałkach 19 stopni. Powieje słaby wiatry albo w ogóle go nie będzie. Ciśnienie w ciągu doby obniży się o 2 hektopaskale.

We wtorek i w środę nad Polską nadal będzie wyż, a to oznacza kontynuację słonecznej i bezdeszczowej pogody. Noce mogą być mgliste, ale dni będą pogodne i ciepłe. Temperatura we wtorek wyniesie od 18 st. C w Suwałkach do 23 stopni we Wrocławiu, a w środę od 19 st. C na Mazurach do 23 stopni na Dolnym Śląsku.