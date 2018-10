W środę ciepło i dużo słońca. Niedługo nastąpi zmiana pogody

Wnocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie małe, tylko na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku miejscami zachmurzenie umiarkowane, a w Beskidach wzrastające do dużego i możliwe tam opady deszczu. Miejscami na wschodzie i południu oraz na Pomorzu Zachodnim mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 1 stopni C do 4 stopni C na wschodzie i w miejscowościach podgórskich, 6 stopni C w centrum i 8 stopni C na zachodzie. Cieplej na wybrzeżu wschodnim: około 10 stopni C. Na Podkarpaciu lokalnie spadki temperatury do -2 stopni C. Na wschodzie kraju przygruntowe przymrozki do -3 stopni C. Wiatr słaby, w Sudetach dość silny i porywisty, południowo-wschodni i południowy.

W środę zachmurzenie małe, miejscami wzrastające do umiarkowanego, a na Śląsku Górnym i Opolskim oraz we wschodnich Sudetach okresami duże i tam słabe opady deszczu. Rano na wschodzie mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 17 stopni C, 19 stopni C na północnym wschodzie, miejscami nad morzem i w miejscowościach podgórskich, 21 stopni C w centrum do 22 stopni C na zachodzie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w Sudetach dość silny i porywisty, południowo-wschodni i południowy.

