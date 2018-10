Słoneczna pogoda do czwartku. W piątek zmiana aury

Na termometrach zobaczymy od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20-21 st. C w centrum kraju do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Czwartek również będzie pogodnym dniem. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C we Wrocławiu.

Na piątek synoptycy prognozują wyraźny spadek temperatury oraz przelotne opady deszczu na wschodzie kraju.