W dzień na południowym-wschodzie i południu kraju będzie pogodnie. Od północy w głąb kraju będą przemieszczały się opady deszczu do 5-10 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, Warmii i Kujawach, 13 st. C w centrum kraju do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni i zachodni. Okresami może być dość silny.