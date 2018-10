Sobota z przelotnym deszczem w większości kraju. Poprawa pogody dopiero od wtorku

Na pozostałym obszarze pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany wiatr, zachodni. W porywach może osiągnąć do 50 km/h.

W niedzielę deszcz będzie padał w całym kraju. Okresami dość intensywnie (do 30 mm). Termometry pokażą od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu.

Pogoda znacząco poprawi się we wtorek. Rozpogodzi się oraz zrobi się zdecydowanie cieplej. Na Podkarpaciu temperatura może wzrosnąć do 20 st. C.