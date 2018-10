Niedziela pochmurna i deszczowa. W kolejnych dniach zrobi się cieplej

Na Pomorzu miejscami słabe przelotne opady deszczu, a na pozostałym obszarze opady deszczu jednostajne, okresami o natężeniu umiarkowanym. W pasie od Dolnego Śląska, przez Ziemię Łódzką, Mazowsze, po południowe Podlasie wysokość opadów do 15 mm, miejscami do 25 mm. Miejscami w centrum i na północy, a początkowo również na Przedgórzu Sudeckim deszcz ze śniegiem. W Sudetach początkowo opady śniegu.

Temperatura maksymalna od 5 stopni Celsjusza do 8 stopni Celsjusza, tylko na krańcach południowo-wschodnich od 13 stopni Celsjusza do 16 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego, na wybrzeżu oraz na Podkarpaciu porywisty, na Podhalu w porywach do 65 km/h, północno-wschodni. W Tatrach porywy wiatru do 100 km/h.