We wtorek nawet 22 st. C. Lokalnie możliwe burze

Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie, 20 st. C w centrum kraju do 22 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni. W porywach może osiągnąć do 60-80 km/godz. W górach silny wiatr fenowy, w Tatrach halny do 110-140 km/godz.

W kolejnych dniach w całym kraju będzie pogodnie i ciepło.