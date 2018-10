Środa pogodna w całym kraju. Równikowe ciepło ogrzeje nas na początku listopada

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 11 stopni Celsjusza, 12 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, od 14 stopni Celsjusza do 18 stopni Celsjusza w centrum kraju, do 20 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko nad morzem okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na Pomorzu Wschodnim oraz Podkarpaciu okresami duże. We wschodniej połowie kraju miejscami silne zamglenia i lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 3 stopni Celsjusza, 4 stopni Celsjusza na północy do 9 stopni Celsjusza na południu i 10 stopni Celsjusza południowym wschodzie.