W piątek na wschodzie, Podkarpaciu i Mazowszu pojawią się słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Pomorzu do 19 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. Sobota będzie pogodna na zachodzie. Nad resztą kraju popada przelotny deszcz. Termometry pokażą od 11 st. C na Pomorzu do 16 st. C na Podkarpaciu.