Na pozostałym obszarze pojawią się opady deszczu (do 10 mm). Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni.

Kolejne dni będą słoneczne i ciepłe w całym kraju.