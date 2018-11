W niedzielę 4 listopada w całym kraju nie powinno padać. Koniec tygodnia będzie pochmurny, ale pojawią się przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni. Kolejne dni mają być słoneczne i ciepłe.