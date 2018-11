Wtorek pogodny w całym kraju. Kolejne dni słoneczne i ciepłe

We wtorek na przeważającym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północnym wschodzie początkowo duże. Nad ranem w wielu miejscach kraju mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 13 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 20 stopni Celsjusza miejscami na południu i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie okresami dość silny, w porywach do 65 km/h. W szczytowych partiach Tatr wiatr w porywach do 70 km/h, a w Sudetach do 110 km/h.

W nocy z wtorku na środę na ogół zachmurzenie małe, jedynie na północy i wschodzie kraju okresami umiarkowane, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu duże i tam miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 6 stopni Celsjusza na Podlasiu, Pomorzu, na Ziemi Łódzkiej i w kotlinach Sudeckich, około 8 stopni Celsjusza, 9 stopni Celsjusza na pozostałym obszarze do 12 stopni Celsjusza na południu Ziemi Lubuskiej. W rejonach podgórskich około 5 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich i w górach okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy.