Środa ciepła i pogodna. Na Dolnym Śląsku temperatura sięgnie 20 st. C

W dzień zachmurzenie małe, na wschodzie także umiarkowane, początkowo w rejonie mgieł duże. Przed południem miejscami będą utrzymywać się mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 stopni Celsjusza w centrum i 20 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, w kotlinach sudeckich w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych i wschodnich.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Liczne mgły, gdzieniegdzie ograniczająca widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od 4 stopni Celsjusza do 9 stopni Celsjusza, chłodniej na Suwalszczyźnie, Podlasiu i w rejonach podgórskich Karpat: od 2 stopni Celsjusza do 4 stopni Celsjusza, lokalnie w dolinach górskich -2 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, na wybrzeżu także umiarkowany, z kierunków południowych i wschodnich.