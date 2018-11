IMGW: Uwaga na gęstą mgłę! Ostrzeżenia dla czterech województw

W nocy z czwartku na piątek minimalna temperatura od 1 stopnia Celsjusza, 3 stopni Celsjusza we wschodniej połowie kraju i w kotlinach Sudeckich do 7 stopni Celsjusza, 9 stopni Celsjusza na zachodzie i północnym zachodzie. W miejscowościach podgórskich od -2 stopni Celsjusza do 1 stopnia Celsjusza. Na Podlasiu miejscami spadek temperatury przy gruncie do -2 stopni Celsjusza. Wiatr słaby zmienny z przewagą kierunków południowych, jedynie nad Pomorzu Zachodnim z północy.

W piątek na przeważającym obszarze początkowo zachmurzenie duże, po południu miejscami większe przejaśnienia. Na południu i południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, w rejonach występowania mgły zachmurzenie całkowite. Na północnym zachodzie możliwe słabe opady mżawki. Rano miejscami gęsta mgła ograniczająca widzialność do 200 m, lokalnie do 100 m. Temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza na Podlasiu do 17 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, w centrum i na zachodzie kraju 10 stopni Celsjusza, 12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy.