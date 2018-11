Niedziela zapowiada się mglisto i pochmurno. W ciągu dnia od południa w głąb kraju powinny jednak wystąpić rozpogodzenia. Na Pomorzu Zachodnim popada słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków południowych.