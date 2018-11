Wtorek pogodny w trzech województwach. Nad resztą kraju przelotne opady deszczu

We wtorek 13 listopada na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze pojawią się opady deszczu postępujące od Pomorza w głąb kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Pomorzu do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje na ogół umiarkowany wiatr, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w górach silny.

Środa 14 listopada zapowiada się z kolei z deszczem na wschodzie. Nad resztą kraju będzie pogodnie. Termometry pokażą od 8 st. C na Podkarpaciu do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim.

Czytaj także:

Wiceszef MSWiA: Nie wiem, dlaczego nagle policjanci tak masowo chorują, może to jesienna pogoda