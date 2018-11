We wschodniej części kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni.

W czwartek deszcz wystąpi tylko na Podkarpaciu. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Termometry pokażą od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Nizinie Szczecińskiej.