Czwartek pochmurny i deszczowy. Od niedzieli zmiana pogody

W Polsce południowo-wschodniej spodziewamy się deszczu. Po ustąpieniu porannych mgieł w centrum, na północy, na zachodzie i na południu zacznie się przejaśniać, a nawet rozpogadzać. Najniższa temperatura to 7 st. C w Suwałkach, w centrum 9 st. C, a najwyższe wartości będą na zachodzie - 11 i 12 stopni.

W kolejnych dniach będzie dość ciepło i pogodnie. W piątek temperatura wyniesie od 6 st. C w Suwałkach do 11 stopni w Szczecinie. W sobotę będzie jeszcze więcej rozpogodzeń. Na termometrach od 6 st. C na wschodzie, w centrum 7 st. C, a w zachodniej części kraju 9 i 10 stopni.

W niedzielę nastąpi zmiana w pogodzie. Napłyną chłodniejsze masy powietrza. Prognozujemy od 4 st. C do 8 stopni. W poniedziałek będzie jeszcze chłodniej - od 3 st. C na Podkarpaciu do 7 stopni na Pomorzu. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu ze śniegiem.