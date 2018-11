Tylko na Podkarpaciu i w Małopolsce pojawią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni.

W kolejnych dniach ochłodzi się, a na początku tygodnia nad Polską pojawią się opady deszczu ze śniegiem i śniegu.