Rano mogą występować mgły i zamglenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce, 4 st. C w centrum kraju do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, wschodni.

W niedzielę na północy, wschodzie i w centrum kraju pojawią się słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 2 st. C na Podkarpaciu do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim.