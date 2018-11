W nocy nawet -8 stopni, niedziela z zimową aurą. IMGW wydał ostrzeżenia

IMGW wydał ostrzeżenia na najbliższą noc. W woj. warmińsko-mazurskim spodziewana jest mgła, która osadzając się, będzie tworzyć szadź. Podobne warunki spodziewane są w nocy z soboty na niedzielę w woj. podlaskim. Trudne warunki do jazdy na północy Mazowsza – tam prognozowane są marznące opady.

„W północnej połowie kraju i na Przedgórzu Sudeckim miejscami mgła osadzająca szadź i ograniczająca widzialność do 100 metrów” – przewidują synoptycy IMGW. Temperatura minimalna od -8°C na południu Mazowsza i Lubelszczyźnie oraz w kotlinach sudeckich, -6°C w centrum do 2°C nad morzem. Wiatr słaby, przeważnie północno-wschodni i wschodni.

W dzień temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C w centrum oraz na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 7 st. C na Pomorzu. Powieje umiarkowany wiatr, północny. Na północy w porywach może osiągnąć do 50 km/h.

W poniedziałek na zachodzie kraju wystąpią opadu deszczu a na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą od 2 st. C na wschodzie do 5 st. C na zachodzie.