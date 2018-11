Uwaga na intensywne opady śniegu i oblodzone jezdnie! IMGW wydał ostrzeżenia

Ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczą trzech województw – śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Prognozowane są intensywne opady śniegu i niskie temperatury, które mogą doprowadzić do powstawania oblodzeń.

Jaka pogoda 26 listopada?

W poniedziałek będzie pochmurno, choć z niewielkimi przejaśnieniami. W Małopolsce, na Podkarpaciu i Śląsku wystąpią opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Będzie ślisko. Temperatura wyniesie od minus 2 st. C na Suwalszczyźnie do 5 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni. Ciśnienie waha się, w południe warszawskie barometry wskażą 1000 hPa.

Z kolei we wtorek będzie dość pogodnie, ale na Warmii popada słaby śnieg. Temperatura wyniesie od minus 2 st. C na Lubelszczyźnie do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej.