IMGW ostrzega przed śniegiem i oblodzeniami. Atak zimy na południu Polski

W znacznej części woj. małopolskiego i podkarpackiego kierowcy muszą mieć się na baczności - spodziewane jest duże oblodzenie dróg. Trudne warunki będą także w południowej części woj. śląskiego i lubelskiego. We wszystkich tych miejscach obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne 1. stopnia. W Małopolsce i na Podkarpaciu wystąpią intensywne opady śniegu.

Wtorek będzie pochmurny z przejaśnieniami na północy. Na Podkarpaciu wystąpią zanikające opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na wschodzie i Podkarpaciu do 5 st. C na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-wschodni.

Kolejne dni w całym kraju będą pogodne. Termometry pokażą w środę od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku, a w czwartek od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku.