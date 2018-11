Środa bez opadów w całym kraju. W kolejnych dniach chłodno, ale pogodnie

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a w północnej połowie kraju również rozpogodzenia. Na Pogórzu Karpackim i w Karpatach okresami opady śniegu. Słabe opady śniegu także na Warmii, a na wybrzeżu deszczu ze śniegiem. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów i osadzające szadź. Temperatura minimalna od -9 stopni C lokalnie na Podlasiu oraz w rejonach podgórskich, do -6 stopni C, -3 stopni C na przeważającym obszarze kraju, tylko na wschodnim wybrzeżu około 1 stopnia C.

W środę na Pogórzu Karpackim i w Karpatach zachmurzenie duże i okresami słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, jedynie rano, głównie w obszarach występowania mgieł, duże. Na Warmii możliwe niewielkie opady śniegu.Temperatura maksymalna od -3 stopni C na Podlasiu i w miejscowościach podgórskich, około 0 stopnia C w centrum, do 2 stopni C na północnym zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków wschodnich.