Czwartek pogodny i bez opadów. Początek weekendu deszczowy

W czwartek temperatura maksymalna od -6 stopni C, -5 stopni C na Suwalszczyźnie i Podhalu, około -2 stopni C w centrum do 3 stopni C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, porywisty, w porywach do 55 km/h na zachodzie i 70 km/h na wybrzeżu, południowo-wschodni.

W piątek słabe opady śniegu i deszczu, możliwe też marznące opady, powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od -6 stopni C, -4 stopni C w województwach wschodnich do -2 stopni C w centrum do 4 stopni C miejscami na zachodzie.

W sobotę na zachodzie spadnie deszcz ze śniegiem. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od - 4 st. C na Podkarpaciu do 6 stopni na Nizinie Szczecińskiej.