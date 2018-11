W piątek chłodno. Weekend z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem

Wzrastać będzie zachmurzenie na północnym-zachodzie, później popada tam deszcz ze śniegiem. Ale za to zachodnia Polska będzie cieplejsza. Temperatura wyniesie od -4 st. C na Podkarpaciu, -1 st. C w centrum kraju do 3 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Na wybrzeżu można spodziewać się silniejszego wiatru w porywach osiągającego prędkość do 80 km/h.

W sobotę pogodnie będzie tylko na wschodzie. Na pozostałym obszarze spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem. Będzie zimno, od -5 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany, a na zachodzie okresami dość silny.

W niedzielę na zachodzie będzie pochmurno i deszczowo. W innych częściach Polski mogą występować przejaśnienia. Będzie nieco cieplej. Temperatura wyniesie od 0 st. C na Podlasiu do 8 stopni na Pomorzu Zachodnim. Wiatr wiał będzie z kierunków południowych i będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-80 km/h.