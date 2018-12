W poniedziałek będzie pochmurno z przejaśnieniami na zachodzie. W całym kraju okresami mogą pojawiać się opady deszczu, a na wschodzie także deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 10 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. W porywach może osiągnąć do 50 km/h.