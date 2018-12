Wtorek z przelotnym deszczem w całym kraju. Temperatura sięgnie 8 st. C

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami stopniowo przemieszczającymi się od zachodu. Okresami opady deszczu, od zachodu stopniowo zanikające. W obszarach podgórskich opady deszczu przechodzić będą w opady deszczu ze śniegiem, miejscami śniegu.

Temperatura maksymalna od 4 stopni Celsjusza, 6 stopni Celsjusza miejscami na wschodzie i Pomorzu Wschodnim do 7 stopni Celsjusza, 9 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze i 10 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, miejscami także dość silny, w porywach przejściowo do 65 km/h, nad morzem okresami silny, do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z kierunków zachodnich, jedynie na wschodzie w pierwszej połowie dnia wiatr okresami słaby, południowy.