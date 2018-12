Piątek z opadami w całym kraju. Na Dolnym Śląsku temperatura sięgnie 11 st. C

W piątek zachmurzenie duże. Opady deszczu, na wschodzie początkowo również śniegu i deszczu ze śniegiem, a do godzin południowych miejscami również opady marznące powodujące gołoledź.

Na Pomorzu zachodnim oraz północnym wschodzie kraju miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 2 stopni Celsjusza na wschodzie, w centrum od 4 stopni Celsjusza do 8 stopni Celsjusza do 11 stopni Celsjusza na zachodzie.

Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, wysoko w górach w porywach do 100 km/h, południowy i południowo-zachodni.

