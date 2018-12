Sobota z przelotnym deszczem w całym kraju. Chwilami mogą pojawić się przejaśnienia

Sobota będzie pochmurna, ale mogą pojawić się przejaśnienia. Okresami popada deszcz - do 1-6 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C Dolnym Śląsku.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz – przed południem na zachodzie, a po południu w centrum i na wschodzie – z rozpogodzeniami. Rano na północnym wschodzie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Okresowe, przelotne opady deszczu, początkowo w rejonie Bieszczadów deszczu ze śniegiem. W Karpatach opady śniegu z przyrostem pokrywy śnieżnej o 7 cm. Temperatura maksymalna od 1 stopnia Celsjusza w rejonie Bieszczadów do 8 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu i w Bieszczadach okresami dość silny, południowo-zachodni i zachodni. Okresami porywy wiatru, na ogół do 55 km/h, na wybrzeżu i w rejonie Bieszczadów do 65 km km/h.