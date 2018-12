W całym kraju będą występowały opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, zachodni. Okresami w porywach może osiągnąć ponad 60 km/h.