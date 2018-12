Na zachodzie pojawią się opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a na pozostałym obszarze śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje umiarkowany wiatr, przeważnie zachodni.

W kolejnych dniach utrzyma się lekka zima. Miejscami będą pojawiać się opady śniegu lub deszczu ze śniegiem.