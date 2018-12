Intensywne opady śniegu i oblodzone drogi. IMGW ostrzega

Ostrzeżenia pierwszego stopnia o oblodzeniu dotyczą województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. Ponadto IMGW wydał alert pierwszego stopnia dla południowej części województwa dolnośląskiego. Tam prognozowane są intensywne opady śniegu. Jak podaje TVN Meteo, miejscami może spaść nawet 20 cm białego puchu.

Zima zostanie z nami na dłużej?

Wtorek 11 grudnia w całym kraju będzie pochmurny. Na zachodzie pojawią się opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a na pozostałym obszarze śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje umiarkowany wiatr, przeważnie zachodni.

W związku z opadami śniegu i oblodzeniami warunki na drogach mogą być bardzo trudne. Ślisko zrobi się także na chodnikach. W kolejnych dniach ma utrzymać się lekka zima. Miejscami będą pojawiać się opady śniegu lub deszczu ze śniegiem.