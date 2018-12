Środa z opadami śniegu w większości kraju. Chwilami pojawią się rozpogodzenia

Nad ranem w środę na północnym wschodzie miejscami mgła osadzająca szadź, ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -3 stopni C na Podlasiu, około 0 stopni C w centrum do 2 stopni C na krańcach zachodnich i na wybrzeżu. W rejonach podgórskich od -6 stopni C do -2 stopni C. Miejscami oblodzenie nawierzchni dróg i chodników. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, z kierunków północnych, tylko w części południowo-wschodniej z południa. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu, lokalnie śniegu z deszczem, a na wybrzeżu także deszczu. W górach opady śniegu i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Rano na północnym wschodzie miejscami mgła osadzająca szadź i ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od -2 stopni C na Podhalu i -1 stopnia C na Podlasiu, 2 stopni C w centrum do 4 stopni C na zachodnim wybrzeżu. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, północny i północno-wschodni. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

Czytaj także:

Matka przez 17 lat dokumentowała dorastanie swojego syna. Rezultat jest oszałamiający