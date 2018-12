Pochmurny czwartek. W całej Polsce opady deszczu ze śniegiem

W nocy ze środy na czwartek nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wybrzeżu, Pomorzu, w Wielkopolsce i na Kujawach oraz lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady śniegu, a na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem i deszczu.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północnym zachodzie oraz lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady śniegu, a na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od -3 stopni C w rejonach podgórskich do 3 stopni C na wybrzeżu.

Wiatr słaby, na północy umiarkowany, z kierunków północnych. W Bieszczadach zamiecie i zawieje śnieżne.