Sobota z przejaśnieniami na zachodzie. Nad resztą kraju opady śniegu

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże z nielicznymi większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu. Lokalnie na wschodzie i w centrum kraju marznąca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od -4 stopni C na południowym wschodzie do 0 stopni C, 1 stopnia C na wybrzeżu, w rejonach podgórskich od -7 stopni C do -4 stopni C. Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -2 stopni C do 1 stopnia C, w rejonach podgórskich od -4 stopni C do -2 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.