Nadchodzą intensywne opady śniegu. Alerty IMGW dla czterech województw

Zima da się we znaki mieszkańcom Mazowsza, Mazur, Podlasia i Lubelszczyzny. IMGW opublikował alerty pogodowe pierwszego stopnia dla mieszkańców tych czterech województw. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w niedzielę 16 grudnia od wczesnych godzin porannych nawet do poniedziałku 17 grudnia.

Synoptycy IMGW-PIB przewidują, że w nocy z soboty na niedzielę należy spodziewać się dużego zachmurzenia. Większe przejaśnienia możliwe w zachodniej połowie kraju, a na krańcach zachodnich również rozpogodzenia. Spodziewane są opady śniegu, a na Pomorzu Wschodnim również deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Temperatura minimalna od -8°C, -7°C w kotlinach górskich i -4°C, -3°C na przeważającym obszarze do -1°C miejscami w centrum kraju, tylko na Pomorzu Wschodnim około 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie kraju powodujący zamiecie i zawieje śnieżne, wysoko w górach w porywach do 60 km/h, wschodni i południowo-wschodni.

W dzień w zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i opady śniegu, na wschodzie miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm na Podkarpaciu, około 8 cm na Mazowszu oraz Warmii i Mazurach do 10 cm na Podlasiu, wschodzie Mazowsza i Lubelszczyźnie. Na Podkarpaciu przejściowo możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od -3°C, -2°C na północnym wschodzie oraz miejscami na południowym zachodzie do 0°C, 1°C na Pomorzu Wschodnim, Podkarpaciu i zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie oraz w górach porywisty i powodujący zamiecie i zawieje śnieżne, południowo-wschodni.